В Челябинске на 10 дней ограничат движение по перекрестку Свердловского проспекта и улицы Воровского

На перекрестке займутся ремонтом трамвайных путей Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Челябинске из-за капремонта трамвайных путей на 10 дней ограничат движение по пересечению Свердловского проспекта и улицы Воровского. Распоряжение об этом подписал замглавы Челябинска по дорожному хозяйству Андрей Ксензов.

Часть дороги будет закрыта с 22:00 18 сентября до 23:00 28 сентября. На тот же период прекратится движение трамваев по участку.

Напомним, сейчас из-за ремонта путей ограничено движение на перекрестке Свердловского проспекта и улицы Труда.

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