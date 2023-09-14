Машину разорвало надвое: военнослужащий из Челябинска погиб в ДТП на Сахалине

Фото: УГИБДД Сахалинской области

Военнослужащий-контрактник из Челябинской области умер в больнице после страшной аварии, произошедшей в Южно-Сахалинске.

Как рассказали в управлении ГИБДД Сахалинской области, ночью 10 сентября водитель Toyota Mark не справился с управлением. Машину занесло, она боком врезалась в фонарный столб. Удар был такой силы, что Toyota разорвало надвое.

В машине ехали трое молодых людей, всех их выбросило из салона. Один человек погиб на месте происшествия, еще двоих увезли в больницу.

Фото: t.me/spasateli_yuzhno_sakhalinska

13 сентября родственники сообщили в соцсетях, что 20-летний пострадавший в ДТП умер в реанимации. Это был челябинец Никита Щитков.

— Наш единственный, любимый сын, внук, брат погиб в Южно- Сахалинске, — написали близкие в группе «А.Л. Текслер, ПОМОГИ!» во ВКонтакте. — Служил он год по призыву в армии, остался по контракту для дальнейшего учения. Хотел поступать в военное учреждение. Но случилось страшное.

Теперь семья просят помощи в дорогостоящей транспортировке тела погибшего и организации похорон.

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