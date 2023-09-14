Tele2 составила рейтинг самых популярных пляжей Челябинска по итогам летнего сезона 2023

Фото: пресс-служба ООО «Т2МОБАЙЛ»

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Абоненты, находящиеся в районах Первоозерного, Солнечного и Каспийского берегов, использовали наибольшее количество трафика.

Посетители «Первоозерного» пляжа и жители близлежащих кварталов загрузили объем данных, равный просмотру более 50 тысяч фильмов в формате HD. Это число год к году выросло на 5%.

На втором месте по использованию трафика оказался район пляжа «Солнечный берег». Количество переданных данных за три месяца эквивалентно 48 тысячам фильмов – на 22% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Количество голосового трафика выросло на 7%.

В районе пляжа «Каспийский берег» жители Челябинска и гости города использовали трафик, равный 19,5 тысячам фильмов, заняв третье место в рейтинге. Это на 31% больше, чем в прошлом году.

Также в Челябинске популярностью пользовались Шершневский, Смолинский пляжи и пляж в поселке АМЗ. Суммарно в этих районах был использован объем данных, равный 15,5 тысячам фильмов. При этом «трафиковость» в районе пляжа в поселке АМЗ год к году выросла на 35% – это больше, чем во всех других анализируемых областях.

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