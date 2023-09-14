Кино, живопись, карты желаний: что приготовил для детей челябинский #РыжийФест

Фото: ЮУКЯ

Второй этаж челябинского Центра международной торговли (пр. Ленина, 35) в дни проведения Южно-Уральской книжной ярмарки и литературного фестиваля #РыжийФест будет полностью отдан детям. Для юных читателей организаторы приготовили специальный блок мероприятий от различных площадок.

Городские и областные библиотеки устроят мастер-классы по изготовлению закладок и составлению «карты желаний», живописи и росписи гжелью, мозаике и конструированию из Lego, а также организуют зоны для настольных игр.

Киношкола «Ералаш» позволит детям с помощью своего реквизита перевоплотиться в разных героев и персонажей, посетить кинопробы и поучаствовать в лотерее. А на площадке киберспортивного клуба CyberEra можно будет поиграть в PlayStation или XBox.

На фестиваль приедет множество популярных современных детских писателей, таких как автор сказок «Приключения Сырного Мальчика», «Егорка и Змей Добрыныч», «Путешествие Маленького Вулканоежки» Юстасия Тарасава, автор повестей для подростков «Соло для бас-гитары», «Младшие Экзюпери», «Полоса препятствий», «Я тебя никогда не прощу» и «ZOOM. Карантинная история» Елена Борода, детский поэт Янис Грантс, иллюстратор Александр Разбойников. А режиссер мультсериалов «Смешарики», «Пин-Код», «Фиксики», «Тима и Тома», «Академия Косми», «Приключения Пети и Волка» Джангир Сулейманов расскажет о том, как создается мультипликация.

Южно-Уральская книжная ярмарка и #РыжийФест пройдут в Челябинске 22-24 сентября.

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