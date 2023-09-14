Собаководы из Челябинска собирают шерсть на носки бойцам СВО

Фото: Эльвира Хайсарова

Сообщество челябинских собаководов решило помочь военнослужащим в зоне специальной военной операции оригинальным образом — они собрали шерсть своих питомцев, чтобы переработать ее в пряжу, а затем — связать носки солдатам.

В акции приняли участие девять человек и 15 собак. Эльвира Хайсарова, владелица четырех из них — алабая Бетти, лабрадора Кора, ротвейлера Даши и восточно-европейской овчарки Шелдона — рассказала, что идея пришла во время вечерней прогулки

— Когда мы вычесываем собак на улице, то собираем все в пакетики. Одна из собаководов, Вилина Слюнкина сказала, что знает, куда можно девать шерсть: не выкидывать, а отдавать в организацию, которая занимается помощью нашим бойцам. Мы стали собирать шерсть, приносили из дома, я даже из деревни привезла, — рассказала Hornews.com Эльвира Хайсарова.

Первую партию пряжи из собачьей шерсти уже сделали. Волонтерам будут вязать из нее теплые носки, которые пригодятся бойцам на передовой с наступлением холодов.

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