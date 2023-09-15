В Челябинске пассажиры толкали застрявший троллейбус

Троллейбус застрял на пересечении проспекта Ленина и улицы Энгельса. Фото: Интерсвязь

В центре Челябинска пассажиры помогли сдвинуть с места застрявший троллейбус. Происшествие сняла камера наружного наблюдения.

Старенький троллейбус 15 сентября застрял на перекрестке улицы Энгельса и проспекта Ленина. Судя по видеозаписи, в утренний час пик водитель маневрировал в плотном автомобильном потоке, какое-то движение оказалось неудачным, троллейбус съехал с линии. Пару минут он стоял посреди перекрестка. Затем небольшая компания пассажиров вышла из машины и подтолкнула троллейбус назад.

Усилия не пропали даром. Дождавшись сигнала светофора, троллейбус уже своим ходом поехал дальше.

Это не первый случай, когда пассажиры приходят на помощь водителям общественного транспорта. В 2019 году челябинцы уже помогали сдвинуть с места сломавшийся троллейбус. А до того пассажиры сумели вытолкать на дорогу автобус, который попал в аварию.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на нас во «ВКонтакте» и «Одноклассниках».

Следите за важными событиями в «Яндекс.Дзен» и «Телеграме».

Присылайте новости на Viber и WhatsApp по номеру: 8 904 934-65-77 или на почту kpchel@phkp.ru.