Улица Чайкиной в Челябинске будет закрыта до 30 сентября

Закрыто движение возле озера Смолино Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Челябинске проезд по улице Чайкиной будет закрыт до 30 сентября. Движение перекрыто рядом с домом №102 по улице Новороссийской из-за строительства водопровода.

— Просим водителей планировать свои маршруты с учетом дорожной ситуации и приносим извинения за временные неудобства, — обратились к горожанам в мэрии Челябинска.

Схема: администрация Челябинска

Напомним, улица Чайкиной перекрыта с середины августа. Возобновить движение по ней изначально планировали 18 сентября, но выполнить все работы к намеченному сроку не удалось.

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