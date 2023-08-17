В Челябинске на месяц закроют улицу возле озера Смолино

Водителям придется искать пути объезда Фото: Иван МАКЕЕВ

В Челябинске с 22:00 17 августа перекроют участок улицы Чайкиной. Проехать нельзя будет рядом с домом №102 по улице Новороссийской.

Схема: администрация Челябинска

Как уточнили в мэрии Челябинска, ограничения вводят до 22:00 17 сентября. Дорогу закроют для машин, чтобы проложить водопровод.

Ранее в Челябинске ограничили движение на улице Кирова и проспекте Победы.

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