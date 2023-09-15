На Южном Урале пройдет VII Международный фестиваль духовной музыки с 21 по 24 сентября

Фото: Александр Добровольский

Фестиваль духовной музыки – один из крупных и значимых культурных проектов региона. Впервые он прошел в 2016 году и уже вскоре получил международный статус. Фестиваль реализуется с целью сохранения культурного наследия Российской Федерации и формирования единого культурного пространства.

Фото: Людмила Ковалева

В этом году в рамках фестиваля пройдут 14 концертов в 11 городах области: в Челябинске, Кыштыме, Копейске, Миассе, Златоусте, Сатке, Троицке, Аше. Впервые концерты фестиваля пройдут в Нязепетровске, Коркино, с. Долгодеревенское. Церковные мелодии услышат около 7000 южноуральцев. При поддержке Губернатора Челябинской области на Южный Урал приедут лучшие хоровые коллективы.

Фото: Людмила Ковалева

В их числе Заслуженный коллектив Республики Беларусь Государственный камерный хор Республики. Репертуар хора отличается чрезвычайным разнообразием и широтой: шедевры мировой классической музыки, старинная белорусская музыка XVI–XVIII веков, русская духовная музыка современная белорусская и зарубежная музыка, обработки белорусских народных песен, джазовой и популярной музыки – всего более 900 произведений.

В рамках фестиваля у жителей Южного Урала будет возможность услышать Государственную академическую хоровую капеллу Республики Башкортостан. Огромное место в репертуаре капеллы занимают хоровые произведения башкирских композиторов и обработки башкирских народных песен.Благодаря деятельности коллектива творчество башкирских композиторов стало узнаваемым по всей России.

Помимо этих коллективов, запланированы выступления хоровой капеллы «Свитилен» Сургутской филармонии, Симфонического хора Свердловской филармонии, Уральского государственного камерного хора Пермской краевой филармонии, хоровой капеллы Тюменской филармонии.

Ежегодный участник фестиваля духовной музыки - Челябинский камерный хор имени Валерия Михальченко.

Помимо концертных программ, в рамках фестиваля пройдет круглый стол с участием ведущих экспертов в области хорового искусства и руководителей коллективов.

Закрытие фестиваля состоится в Храме Рождества Христова (Кыштым) 24 сентября. Заключительный гала-концерт соберет всех участников фестиваля на одной сцене.