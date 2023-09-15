В Челябинске на три недели прекратит работу троллейбус №6

Троллейбусы не смогут проехать по проспекту Ленина Фото: Андрей АБРАМОВ

С 18 сентября в Челябинске прекратит курсировать троллейбус №6 «ЧТЗ — Первоозерный».

Как сообщили в ОГКУ «Организатор перевозок», маршрут отменяют не насовсем, а только до 5:00 9 октября. Причина — ремонт проспекта Ленина. Работы будут идти на участке от улицы Героев Танкограда до улицы Линейной.

Пассажирам советуют пересесть на автобусы №21с, №34 и №55с, либо ехать на автобусе 2 или трамвае №15, а на остановке «Театр ЧТЗ» пересаживаться в троллейбус №19.

Напомним, утром 15 сентября в Челябинске пассажирам пришлось толкать застрявши на перекрестке троллейбус.

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