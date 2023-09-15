Банк Уралсиб запустил бизнес-игру «Руби капусту»

erid: LjN8KQqqZ

Играй в онлайн-игру «Руби капусту с Уралсибом» и получай полезные бизнес-призы от банка. Играть могут действующие и новые клиенты банка – индивидуальные предприниматели и юрлица, использующие бизнес-карты Уралсиба.

Суть игры проста и соответствует названию: игроку нужно рубить капусту разных номиналов (фиолетовые, серебряные и золотые кочаны) бизнес-картой Уралсиба и уворачиваться от черных лебедей, пузырей и прочих бизнес-рисков. Полученные по итогам игры баллы можно обменять на призы в виде акционных предложений по продуктам*.

Среди призов для новых клиентов (на выбор, в зависимости от количества баллов) –индивидуальная скидка на РКО до 100%, специальный тариф на эквайринг, кешбэк до 7% по бизнес-карте Уралсиба, онлайн-бухгалтерия в подарок. Призы для действующих клиентов – кешбэк до 7% по бизнес-карте Уралсиба, специальный тариф на торговый эквайринг, кешбэк за партнера, специальные тарифы для счета в иностранной валюте. Игровая акция продлится с 8 сентября по 30 ноября 2023 года.

Более подробно об условиях и организаторе можно узнать на странице акции.

*Перечень призов, предлагаемых по результатам участия в Игре, указан на странице в сети Интернет https://www.uralsib.ru/business в разделе «Специальные Предложения».

Реклама ПАО «БАНК УРАЛСИБ», uralsib.ru (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15)