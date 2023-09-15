На водителя иномарки, насмерть сбившего 15-летнего велосипедиста, завели уголовное дело

Водитель Kia Sportage сбил подростка, который ехал по дороге на велосипеде. Фото: ГИБДД Челябинска

В Сосновском районе завели уголовное дело на водителя Kia Sportage, который задавил 15-летнего велосипедиста под Челябинском. 60-летний мужчина сбил подростка, когда перестраивался в правую полосу движения — мальчишка ехал навстречу прямо по краю дороги. В результате ДТП он погиб.

— Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ «Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека», — рассказала старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

Прокуратура будет контролировать ход расследования.

Напомним, авария случилась вечером 14 сентября на дороге «Челябинск-Харлуши».

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