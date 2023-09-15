Под Челябинском иномарка насмерть сбила подростка на велосипеде

ДТП случилось вечером 14 сентября. Фото: УГИБДД по Челябинской области

Авария произошла вечером 14 сентября на дороге Челябинск-Харлуши. Как рассказали в региональном управлении ГИБДД, 60-летний водитель Kia Sportage перестраивался вправо и выехал на полосу торможения и разгона. Там он и сбил подростка. Мальчик ехал на велосипеде навстречу машине по краю полосы разгона.

— В результате ДТП велосипедист от полученных травм скончался на месте происшествия, — уточнили в Госавтоинспекции.

Напомним, военнослужащий из Челябинска погиб в жутком ДТП на Сахалине. Машину, в которой ехал молодой человек, разорвало надвое.

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