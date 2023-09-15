Челябинка чуть не родила в дорожной пробке в День города

Доехать до роддома помогла патрульная служба. Фото: ГУ МВД по Челябинской области.
Жительница Челябинска чуть не родила в пробке на пересечении улиц Доватора и Воровского. Случилось это, когда Челябинск праздновал День города, 9 сентября. В субботу у женщины начались схватки, и муж повез ее в роддом.
Мужчина, поняв, что застрял в пробке, не знает дороги и не успевает довезти любимую до больницы, попросил помощи у патрульной службы. Повезло, что в этот день дежурных было много. Те не остались равнодушными: включили сирену и доставили женщину в схватках до роддома.
— Инспекторы Госавтоинспекции старшие лейтенанты полиции Артем Артюшин и Эдуард Абдулин несли службу в Советском районе по городу Челябинску, — рассказали подробности в ГУ МВД по Челябинской области. — Они включили спецсигналы и проблесковые маяки, сопроводили автомобиль с роженицей до больницы и вернулись на место службы.
Однако после смены полицейские вернулись в роддом и поздравили счастливых родителей с рождением дочери.
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