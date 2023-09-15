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НовостиПроисшествия15 сентября 2023 17:05

В Магнитогорске водитель на зебре сбил 12-летнюю школьницу

12-летняя школьница в Магнитогорске попала в больницу после наезда на зебре
Источник:kp.ru
Фото: стопкадр видео.

Фото: стопкадр видео.

В Магнитогорске на видео попало ДТП, где водитель сбил на пешеходном переходе ребенка. Как уточнили в ГУ МВД по Челябинской области, наезд совершил 65-летний водитель ВАЗ-2108.

Авария произошла на улице Притяжения в сторону улицы Труда возле СНТ имени Мичурина. 12-летняя девочка шла по нерегулируемому переходу по ходу движения машины.

— Сотрудники Госавтоинспекции проводят административное расследование, обстоятельства ДТП устанавливаются, — сообщили в полиции.

Девочку с травмами доставили в больницу.

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