Ирина Гехт стала крестной восьмого ребенка в семье Беловых из Челябинска

Ирина Гехт пожелала малышке быть счастливой. Фото: телеграм-канал Ирины Гехт

Первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт поделилась радостным событием в своем телеграм-канале. Многодетная семья Беловых покрестили новорожденную дочь в одном из храмов города, а Ирина Гехт стала крестной малышки.

– Для меня большая честь и ответственность – стать крестной мамой нашей милой крохи. Многодетность – это настоящий подвиг в наше время. Благодарю семью за доверие и возможность разделить с ними этот важный момент. Пусть Дашенька растет счастливой. Уверена, в дружной и любящей семье так и будет.

Отметим, Екатерина и Мстислав Беловы воспитывают восьмерых детей – четверых сыновей и четверых дочек. В этом году Президент России Владимир Путин наградил семью орденом «Родительская слава», который вручается родителям, воспитывающим семерых и более детей, уделяя им должное внимание и заботу.

Правительство Челябинской области постоянно оказывает поддержку семье Беловых. Так, летом Ирина Гехт вручила Мстиславу и Екатерине ключи от семиместного минивэна, а детям помогли подготовиться к новому учебному году.

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