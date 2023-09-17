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НовостиПроисшествия17 сентября 2023 9:43

Сидела женщина, скучала: жительница Магнитогорска перевела мошенникам 2,5 млн рублей, которые взяла в кредит

Жительница Магнитогорска за неделю перевела 2,5 млн рублей мошенникам
Дарья АНТОН
За неделю женщина перевела больше 2,5 млн рублей мошенникам

За неделю женщина перевела больше 2,5 млн рублей мошенникам

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

57-летняя жительница Магнитогорска решила заработать и нашла на просторах Интернета информацию об инвестициях в акции. Ей показалось это заманчивым предложением, поэтому на сайте она оставила заявку. Спустя несколько часов с ней связался молодой человек. Он представился женщине аналитиком компании и предложил не только приобрести ценные бумаги, но и «поиграть» на бирже.

Потерпевшая начала вкладывать деньги в несуществующие проекты. Сначала она пополнила счет на 230 тысяч рублей из собственных сбережений. Через некоторое время помощник сообщил ей, что действует «удачный час» и, вложив деньги именно в этот момент, женщина получит хорошую прибыль. Она обратилась в банк и взяла кредит на 1 645 000 рублей. Вдобавок решила положить на счет деньги с кредитной карты – более 1 млн рублей.

Все это время, «играя на бирже», женщина в личном кабинете онлайн-платформы наблюдала, как ей начисляются проценты от сделок. Но в один злосчастный день счет стал неактивным. «Брокеры» не отвечали женщине на звонки, а вложенные деньги вывести не удалось. В общей сложности она перевела мошенникам 2 625 000 рублей.

Когда женщина поняла, что ее обманули, сразу же обратилась в полицию.

– Сотрудникам полиции она поясняла, что знала про подобные схемы мошенничества, но была убеждена, что с ней такого не произойдет. Сейчас возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», – сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Полицейские призывают жителей Южного Урала не переходить по сомнительным интернет-ссылкам и не поддаваться на рассказы неизвестных собеседников о прибыльных денежных вложениях.

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