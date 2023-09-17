Сидела женщина, скучала: жительница Магнитогорска перевела мошенникам 2,5 млн рублей, которые взяла в кредит

За неделю женщина перевела больше 2,5 млн рублей мошенникам Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

57-летняя жительница Магнитогорска решила заработать и нашла на просторах Интернета информацию об инвестициях в акции. Ей показалось это заманчивым предложением, поэтому на сайте она оставила заявку. Спустя несколько часов с ней связался молодой человек. Он представился женщине аналитиком компании и предложил не только приобрести ценные бумаги, но и «поиграть» на бирже.

Потерпевшая начала вкладывать деньги в несуществующие проекты. Сначала она пополнила счет на 230 тысяч рублей из собственных сбережений. Через некоторое время помощник сообщил ей, что действует «удачный час» и, вложив деньги именно в этот момент, женщина получит хорошую прибыль. Она обратилась в банк и взяла кредит на 1 645 000 рублей. Вдобавок решила положить на счет деньги с кредитной карты – более 1 млн рублей.

Все это время, «играя на бирже», женщина в личном кабинете онлайн-платформы наблюдала, как ей начисляются проценты от сделок. Но в один злосчастный день счет стал неактивным. «Брокеры» не отвечали женщине на звонки, а вложенные деньги вывести не удалось. В общей сложности она перевела мошенникам 2 625 000 рублей.

Когда женщина поняла, что ее обманули, сразу же обратилась в полицию.

– Сотрудникам полиции она поясняла, что знала про подобные схемы мошенничества, но была убеждена, что с ней такого не произойдет. Сейчас возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», – сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Полицейские призывают жителей Южного Урала не переходить по сомнительным интернет-ссылкам и не поддаваться на рассказы неизвестных собеседников о прибыльных денежных вложениях.

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