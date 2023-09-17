Бастрыкин вступился за пенсионерку, которую сбил самокатчик в Челябинске

Подросток на электросамокате сбил пенсионерку Фото: Алексей БУЛАТОВ

Несколько дней назад в Челябинске 85-летнюю пенсионерку сбил подросток на электросамокате. Женщина получила серьезную травму головы и сейчас находится в больнице.

– Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил СУ СК России по Челябинской области представить доклад о ходе и результатах процессуальной проверки, поставив ее на контроль в центральном аппарате ведомства, – сообщили в пресс-службе СК России.

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