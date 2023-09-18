В Челябинской области проверят, как тратили бюджетные деньги на борьбу с болезнями сердца

Ревизия была заранее внесена в график проверок Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Челябинский области проверят, эффективно ли потратили деньги, выделенные по федеральному проекту на борьбу с сердечно-сосудистыми заболеваниями. О начале ревизии в региональном министерстве здравоохранения сообщила Контрольно-счетная палата Челябинской области.

За прошлый год и первое полугодие нынешнего года в борьбу с болезнями сердца и сосудов вложили свыше 1,7 млрд рублей. Аудиторы выяснят, как использовали эти деньги, удалось ли достигнуть целевых показателей. А еще проверят, соблюдали ли в минздраве все правила при организации закупок.

Ранее аудиторы взялись за проверку расходов на патриотическое воспитание детей и молодежи в челябинской области.

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