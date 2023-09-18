Лидер регионального отделения «Зеленой России» Андрей Барышев организовал субботник на одном из пляжей Первого озера

Фото: движение «Соцгород»

Эко-активисты не только убрали мусор на пляже и вдоль прибрежной зоны, но и вывезли пожароопасный сухостой, который представляет опасность, поскольку в эти теплые солнечные дни любители шашлыков вновь потянулись к озерам.

Фото: движение «Соцгород»

Символично, что субботник «Зеленая Россия» проходил 15 сентября, когда в нашей стране отмечался Всероссийский день леса. По словам директора движения «Соцгород» и куратора экологической акции Олеси Пашаниной, сохранение лесов, водоемов и природы в целом имеет особое значение для такого промышленного мегаполиса как Челябинск:

– Все экологические проекты «Зеленой России» доказали свою востребованность и социальную значимость. Сегодняшний субботник очень важен, ведь после летнего сезона осталось много мусора именно на «диких» пляжах, где никто не убирает. Спасибо всем участником нашей акции. Мы очень дружно, весело, а главное с пользой провели время и собрали несколько десятков мешков мусора, а также вывезли сухие ветки, – рассказывает эко-активистка.

Фото: движение «Соцгород»

Напомним, Андрей Барышев возглавил региональное отделение экологического движения «Зеленая Россия» в 2018 году. За это время общественники провели множество акций, направленных на сохранение зеленого фонда нашего города и области. Благодаря неравнодушию и активной гражданской позиции челябинцев, а также вмешательству лидера «Зеленой России» несколько лет назад удалось отстоять от вырубки часть территории Каштакского бора, парка Северо-западный, сквера на Воровского, где недобросовестные бизнесмены планировали построить коммерческие объекты.

В прошлом году активисты «Зеленой России» высадили деревья на пустыре, неподалеку от рощи на Захаренко.

Всероссийский субботник «Зеленая Россия» традиционно проводится осенью. Ежегодно к нему присоединяется все больше и больше людей. Есть и постоянные участники этого экологического проекта. Среди них сотрудники Росгвардии, ГУВД, Вневедомственной охраны, Челябинской таможни, налоговой службы и другие.

Фото: движение «Соцгород»

В завершение мероприятия все участники субботника получили дипломы от председателя «Зеленой России» Андрея Барышева, а также сувениры и торты от «Соцгорода».