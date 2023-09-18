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НовостиСпорт18 сентября 2023 6:08

В Челябинской области стартовал проект «Бокс в школу»

Губернатор Алексей Текслер подержал проект по продвижению бокса среди школьников
Источник:kp.ru
На Первом озере у Центра бокса открылся сквер. Фото: пресс-служба губернатора.

На Первом озере у Центра бокса открылся сквер. Фото: пресс-служба губернатора.

Губернатор Алексей Текслер принял участие в открытии нового сквера у Центра бокса «Алмаз» и совместно с президентом международной ассоциации бокса Умаром Кремлевым дал старт проекту «Бокс в школу», который запустится в 20 школах Челябинской области.

Территория возле Центра бокса «Алмаз» и побережья Первого озера заметно преобразилась. Здесь появились беговые дорожки, тренажеры, площадки для игровых видов спорта. Уже запланировано обустройство песчаного пляжа, лодочной станции и пирса, а также спортивного городка с двухэтажным физкультурно-оздоровительным комплексом и общежитием для спортсменов.

— В Челябинске появилась новая точка притяжения со спортивным уклоном, отметил губернатор Алексей Текслер. — Я думаю, и спортсменов прибавится, потому что есть возможность заниматься на открытых площадках. Мы и дальше будем развивать этот проект.

В рамках проекта «Бокс в школу» будут записаны серии роликов для учителей, школьников и всех желающих. Школы, вошедшие в пилотный проект, получат необходимое оборудование и инвентарь, а педагоги — дополнительные профессиональные навыки.