Отошла в кустики и пропала на два дня: заблудившуюся туристку в Челябинской области искали с вертолета

Туристка из Свердловской области разминулась со своей группой. Фото: Поисково-спасательная служба Челябинской области

В горах Челябинской области заблудилась туристка из соседнего региона. На поиски собрали большую группу спасателей и подняли в воздух вертолет.

Компания путешественников из Свердловской области отправилась в поход по природному парку «Иремель». Во время спуска с горы Малый Иремель одной из туристок понадобилось уединиться. Женщина предупредила товарищей и скрылась в лесу. Шла она, как всем показалось, в направлении лагеря. Но остальные туристы добрались до лагеря и ждали час, а женщина все не показывалась. Не появилась она и вечером.

Путешественники вызвали спасателей. Те всю ночь осматривали скалы, но никого не нашли. Утром на подмогу пришли сотрудники «Иремеля», нацпарков «Зигальга» и «Таганай», даже спасатели из Башкортостана. Женщину искали с вертолета. Все было безуспешно.

Лишь спустя два дня туристку случайно обнаружили в судьи, которые готовили горную трассу к соревнованиям в нацпарке «Зигальга». Выяснилось, что женщина не запомнила ориентиры и, разволновавшись, сбилась с дороги. Она продолжала идти в неверном направлении, при этом преодолела очень сложные спуски с Малого Иремеля и перешла вброд затопленный после дождей Каменный мост.

— После двух холодных ночевок женщина жива, здорова и, к счастью, избежала встречи с дикими животными, — рассказали в поисково-спасательной службе Челябинской области.

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