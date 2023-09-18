Пострадали жильцы многоэтажек: бывшего вице-мэра Челябинска будут судить за превышение полномочий

Следователи считают, что из-за Владимира Слободского десятиэтажку построили там, где ее быть не должно Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Челябинске передали в суд уголовное дело бывшего вице-мэра Владимира Слободского. Экс-заместителя главы города обвиняют в превышении полномочий.

По версии следствия, в 2018 году вице-мэр незаконно выдал фирме разрешение на строительство десятиэтажного жилого дома в Советском районе. В результате новостройка заняла часть земли, принадлежащей жильцам соседних домов. Вместо двора появился дом.

— Собственникам жилых помещений многоквартирных домов, расположенных по соседству причинен ущерб в особо крупном размере, в сумме более 2,7 млн. рублей, — рассказали в СУ Следственного комитета по Челябинской области.

До суда наложили арест на имущество Владимира Слободского — доли в собственности земельного участка и квартиры, а также деньги на банковских счетах.

Если суд подтвердит вину бывшего вице-мэра, тому будет грозить лишение свободы на срок до 10 лет.

Сейчас Владимир Слободский находится под домашним арестом. Адвокат пытался избавить своего подзащитного от этой меры пресечения, но не преуспел.

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