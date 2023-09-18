Житель Челябинской области выиграл 1,8 млн рублей в лотерею

Южноуралец пока не пришел за выигрышем Фото: Мария ЛЕНЦ

Житель Челябинской области выиграл в лотерею 1,76 млн рублей.

Имя счастливчика пока назвать нельзя. Как сообщили в пресс-службе «Столото», миллионер еще не обратился за призом. Известно лишь, что выигрышный билет был приобретен жителем региона через мобильное приложение за 60 рублей.

По правилам лотереи, для победы нужно угадать все числа в верхнем поле билета, а в нижнем не угадать одно число. Во время розыгрыша 17 сентября обладателю лотерейного билета из Челябинской области удалось выполнить оба условия.

Ранее водитель детской поликлиники из Челябинска выиграл в лотерею 1 млн рублей. Он признался, что приманить удачу помогли трехлапая жаба и отказ от лишних мыслей.

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