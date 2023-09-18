Под Челябинском полицейские спасли застрявшего на размытой дороге грибника

Инспекторы ДПС пришли на помощь грибнику. Фото: ГУ МВД России по Челябинской области

В Челябинской области инспекторы ДПС спасли грибника, который застрял в грязи. Мужчина отправился на "тихую охоту" на своей машине, когда вдруг резко начался дождь. Из-за воды дорогу размыло, и автомобиль грибника встал буквально намертво.

Мужчина позвонил товарищу, чтобы он помог выбраться. Однако друг тоже оказался бессилен. Тогда стало понятно: без экстренных служб не обойтись. Но в тот вечер было слишком много заявок, так что вызов переадресовали сотрудникам ГИБДД по Еткульскому району.

Инспекторы несколько часов блуждали в поисках грибника, поскольку он не мог точно сказать, где находится. В результате ему улыбнулась удача. Прибывшие инспекторы Иван Пудов и Николай Козлов с помощью лебедки достали застрявшую машину и вытащили на дорогу.

- Грибник выразил сотрудникам полиции слова благодарности за профессиональные действия и помощь в трудной ситуации, - рассказали в ГУ МВД России по Челябинской области.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на нас во «ВКонтакте» и «Одноклассниках».

Следите за важными событиями в «Яндекс.Дзен» и «Телеграме».

Присылайте новости на Viber и WhatsApp по номеру: 8 904 934-65-77 или на почту kpchel@phkp.ru.