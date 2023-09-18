На улице Каслинская в Челябинске перевернулась «Газель»

Фото: читатель КП

В Челябинске на перекрестке улицы Каслинской и Свердловского проспекта случилось ДТП с переворотом. Читатели КП-Челябинск поделились фотографиями с места происшествия. Судя по кадрам, «Газель» столкнулась с легковым автомобилем и перевернулась на бок.

Если ли пострадавшие в ДТП, пока неизвестно. Жители города жалуются на большую пробку в этом районе. В ГИБДД предоставят информацию об инциденте позже.

- Сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства случившегося, - рассказали в Госавтоинспеrции.

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