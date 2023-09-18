В Челябинске продолжается работа по программе «Дорожный рывок»

Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Челябинске продолжается реализация программы «Дорожный рывок». О подробностях работы рассказал губернатор Алексей Текслер:
– В Челябинске в этом году мы отремонтируем более 900 тысяч квадратных метров полотна (больше, чем планировали в начале сезона). Цифры рекордные. На сегодня выполнили 70% работ. Завершаем долгожданную реконструкцию улицы Бейвеля. Полным ходом идет строительство дорог на Агалакова и Гранитной, 2-ой и 3-ей Эльтонской в Чурилово. И многое другое.
Дорожным службам сейчас важно не расслабляться, а наоборот — нарастить темпы, чтобы все сделать в срок и качественно.
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