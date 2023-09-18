В Челябинске продолжается работа по программе «Дорожный рывок»

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Челябинске продолжается реализация программы «Дорожный рывок». О подробностях работы рассказал губернатор Алексей Текслер:

– В Челябинске в этом году мы отремонтируем более 900 тысяч квадратных метров полотна (больше, чем планировали в начале сезона). Цифры рекордные. На сегодня выполнили 70% работ. Завершаем долгожданную реконструкцию улицы Бейвеля. Полным ходом идет строительство дорог на Агалакова и Гранитной, 2-ой и 3-ей Эльтонской в Чурилово. И многое другое.

Дорожным службам сейчас важно не расслабляться, а наоборот — нарастить темпы, чтобы все сделать в срок и качественно.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на нас во «ВКонтакте» и «Одноклассниках».

Следите за важными событиями в «Яндекс.Дзен» и «Телеграме».

Присылайте новости на Viber и WhatsApp по номеру: 8 904 934-65-77 или на почту kpchel@phkp.ru.