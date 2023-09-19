Магнитогорский «Металлург» одержал победу над «Автомобилистом»

Фото: ХМ "Металлург"

Хоккеисты магнитогорского «Металлурга» 18 сентября одолели соперников из екатеринбургского «Автомобилиста». Матч регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги закончился со счетом 4:2 в пользу магнитогорцев.

Победу принесли шайбы, заброшенные Егором Коробкиным, Григорием Дроновым и Максимом Мухаметовым. У «Автомобилиста» голы забили Олег Ли и Алексей Бывальцев.

«Металлург» сейчас лидирует в турнирной таблице Восточной конференции.

В следующей игре магнитогорцам предстоит встретиться с «Северсталью». Матч намечен на 20 сентября.

Напомним, челябинский «Трактор» выступает не так успешно. Накануне он проиграл тольяттинской «Ладе».

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