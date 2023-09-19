«Сразу их не стало»: челябинцы разобрали все билеты на спектакль известного драматурга Николая Коляды

Николай Коляда Фото: Иван МАКЕЕВ

Челябинские зрители сразу после открытия продаж раскупили все билеты на спектакль «Тарас Бульба». Постановку в рамках фестиваля «Камерата» представит екатеринбургский «Коляда-театр» 10 октября.

— Спасибо публике Челябинска: билетов на наш спектакль уже нет, сразу их не стало, — написал на своей странице в соцсети директор театра, известный драматург Николай Коляда. Он добавил, что билеты разобрали даже до того, как «Коляда-театр» заключил официальный договор с «Камератой».

Инсценировку «Тараса Бульбы» Николай Коляда написал, используя эпизоды сразу из нескольких повестей Николая Гоголя. Спектакль длится целых три с половиной часа (включая 15-минутный антракт). Но челябинцы готовы наслаждаться искусством как можно дольше.

Отметим, что в кратчайшее время разобрали билеты и на несколько других спектаклей фестиваля «Камерата». Свободных мест не будет в зале во время постановок «Вий» и «Калека с Инишмана» пермского театра «У Моста».

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