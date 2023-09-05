Бумажная стадия позади: Госэкспертиза дала добро на проект межвузовского кампуса

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По-другому и быть не могло: Госэкспертиза дала добро на проект межвузовского кампуса в Челябинске. Это значит, что бумажная стадия полностью позади и пора приступать к стройке учебных корпусов, технопарка, лабораторий и прочей начинки, сообщает новостной паблик «Челябушка».

Здания студгородка, которые мы прежде наблюдали лишь в виде макетов, должны вырасти всего за полтора года.

— Заметим, что кампус ждут не одни студенты с преподавателями. В коллаборацию с наукой готовится включиться промышленность, в частности — цинковый завод и даже золотодобытчики, — отмечают авторы канала. — О надеждах, возлагаемых на его разработки, можно судить по числу таких интересантов: проект еще не запустили, а их уже набралось два десятка.