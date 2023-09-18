Челябинские общественники высоко оценивают продвижение спорта со стороны властей

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Спорт в массы продолжают двигать южноуральские власти. Все больше состязаний принимает Челябинск, копится доверие от профильных федераций. И не одним только хоккеем, как выясняется, живем, делятся впечатлениями авторы телеграм-канала «Челябушка».

Минувший уикенд ознаменовался «Кроссом наций» на шесть тысяч бегунов, Кубком баскетбола 3×3 для команд из двух десятков регионов и праздником возле Центра бокса с участием трёх сотен юных спортсменов. Естественно, кое-что из этого не мог пропустить губернатор Алексей Текслер: вручал награды, значки и даже ключи от квартир чемпионам.

— Зря власти переживают о снижении вовлечённости в ЗОЖ среди земляков. С таким подходом (вложение денег в обустройство, инвентарь, обучение, публичное чествование победителей) и одновременным прогрессом в хоккее, футболе, баскетболе, боксе, лёгкой атлетике это явление точно у нас не задержится, — резюмируют авторы общественного паблика.