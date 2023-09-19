Ирине Текслер рассказали о возможностях кнопки «SOS» на «Умных домофонах»

Фото: Илья Бархатов

Организаторами акции выступили Министерство информационных технологий Челябинской области и «Центр развития цифровых технологий». Участие в ней приняла и компания «Интерсвязь».

Фото: Илья Бархатов

На IT-празднике компания «Интерсвязь» организовала площадку с интерактивной игрой «Приключения Кнопки спасения». Первыми пройти квест решили вице-губернатор региона Александр Козлов и министр информационных технологий, связи и цифрового развития Челябинской области Игорь Фетисов. С легкостью они ответили на все вопросы ведущих о цифровизации, программировании и «кнопке-SOS».

– Много вопросов было проумные домофоны, про то, как они меняют нашу жизнь и делают ее безопаснее и лучше. Уверен, что детям будет отвечать на них интересно, и они узнают много нового во время игры, – прокомментировал заместитель губернатора Челябинской области Александр Козлов.

Неподдельный интерес к площадке и разработкам Интерсвязи проявила и Ирина Текслер, основатель «Фонда социальных, культурных и образовательных инициатив 2020». О том, как работает «кнопка-SOS»и какие уже результаты есть за время ее работы супруге губернатора рассказал директор компании «Интерсвязь» Эдуард Калинин.

– Наша компания уже много лет занимается созданием безопасной среды в городах и населённых пунктах нашего присутствия. В первую очередь уровень безопасности повышается благодаря нашим «Умным домофонам». Мы даже разработали специальные сценарии на разные случаи, когда детям может грозить опасность. Это моменты, когда за детьми в подъезд пытается войти посторонний человек. В этом случае родитель, получая звонок с домофона на свой смартфон, видит происходящую ситуацию и может дать инструкцию, что делать. Например, отправить ребенка погулять или в магазин. Или, если родитель находится дома, лично выйти в подъезд, чтобы встретить ребенка, – рассказал директор компании «Интерсвязь» Эдуард Калинин.

Фото: Илья Бархатов

Как работает система видеозвонка тут же продемонстрировал руководитель региональной Минцифры Игорь Фетисов. Со своего смартфона он зашел в приложение «Интерсвязь. Умный город», чтобы показать Ирине Текслер работу камеры «Умного домофона». Ирина Николаевна отметила не только вклад компании в создание безопасной среды, но и важность информирования школьников и их родителей о «кнопке-SOS».

Фото: Илья Бархатов

В этом году в «Дне цифры» принимали участие более 600 учеников в возрасте от 10 до 14 лет и более 1200 гостей из Челябинска, Аши, Варны, Чебаркуля, Южноуральска, Сатки и Нагайбакского района.

Многие школьники пришли на мероприятие в сопровождении родителей и проходили IT-квесты вместе. Нина Дружкова на «День цифры» пришла вместе с дочерью. Девочке 12 лет, она учится в 6 классе. Вместе с ней Нина не только проверила свои знания в области программирования и цифровизации, но и узнала, как пользоваться «кнопкой-SOS».

– С дочерью, конечно, постоянно ведем разговоры о том, как правильно вести себя на улице, что нельзя разговаривать с незнакомцами. Мир сейчас непредсказуемый и не знаешь, где может подстерегать опасность, – говорит женщина.

Всего участие в квестах «Дня цифры» приняли 14 команд. Компания «Интерсвязь» среди них выбрала одну лучшую команду. Всем ее участникам вручили подарочные наборы, в которых в том числе была и мини-версия игры «Приключения Кнопки спасения».