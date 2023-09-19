До 1500 рублей: за выезд на полосу общественного транспорта челябинцев начнут штрафовать с помощью видеокамер

За нарушение придется отдавать по 1,5 тыс. рублей Фото: Егор ИВЛЕВ

В Челябинске планируют штрафовать водителей за выезд на выделенные полосы для общественного транспорта. Об этом сообщили начальник регионального управления ГИБДД Иван Путков в эфире программы «Большая редакция» медиахолдина «Гранада-пресс».

— С учетом того, что не так давно эти полосы нанесены, мы не всегда принимаем меры пресекательного характера, чтобы люди привыкли к этим полосам, — отметил Иван Путков. — В перспективе будет развитие комплексов фото-видеофиксации на выделенных полосах, и любое нарушение, связанное с выездом на эту полосу, будет пресекаться, будет назначаться административный штраф.

Штрафы, которые придется платить нерадивым челябинским водителям, не самые скромные — от 1,5 тыс. рублей.

Иван Путков подчеркнул, что на начальном этапе все автомобилисты должны привыкнуть к выделенным полосам, а разметка на дорогах обязана оставить возможности для перестроения между полосами, поворота и разворота.

Не все горожане довольны появлением отдельных полос для автобусов и троллейбусов.

— Мы понимаем, что есть некоторые неудобства для всех участников движения, — признал Иван Путков. — По проспекту Ленина заметно снизился скоростной режим движения. Но вместе с тем, чем ниже скорость, тем меньше ДТП.

Напомним, если в Челябинске станет меньше маршруток (это, по плану, должно произойти концу 2024 года), разметку выделенных полос изменят.

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