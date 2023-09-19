В Челябинской области в 39 раз за три года выросли расходы на патриотическое воспитание

С 2022 года в Челябинской области резко выросли бюджетные расходы на патриотическое воспитание Фото: Егор ИВЛЕВ

В Челябинской области в 2023 году на патриотическое воспитание потратят 507,6 млн рублей. Об этом сообщили в региональной Контрольно-счетной палате.

За последние три года расходы на патриотическое воспитание на Южном Урале выросли в 39 раз. Если в 2021 году на эти цели направили 12,9 млн рублей, то в 2022 – уже 362,4 млн рублей, в нынешнем году сумма снова резко увеличилась.

Аудиторы устроили проверку в региональном министерстве образования и центре патриотического воспитания «Авангард», чтобы выяснить, куда пошли внушительные суммы. Вот что они выяснили.

С начала прошлого учебного года в школах каждый понедельник исполняют гимн России и поднимают флаг, а еще проводят классные часы «Разговоры о важном». Помимо организации классных часов деньги тратят на проведение военно-патриотических соревнований «Зарница». В них уже успели поучаствовать 7,4 тыс. южноуральских школьников.

Еще около тысячи детей побывали на учебных сборах совместно с 90-й гвардейской танковой дивизией, а 150 учеников стали участниками военно-патриотической смены в лагере «Бригантина». 12 тыс. детей в Челябинской области состоят в «Юнармии».

В 578 школах региона вопросами патриотизма начали заниматься новые сотрудники — советники директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями. А с 1 сентября 2023 года к еженедельным классным часам добавились внеурочные занятия «Россия – мои горизонты». Как уточнили в Контрольно-счетной палате, эти уроки тоже проводят каждую неделю.

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