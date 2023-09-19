В Челябинске загорелась гостиница Red Crystal

Огонь вспыхнул на третьем этаже Фото: Егор ИВЛЕВ

В Челябинске днем 19 сентября начался пожар в здании гостиничного комплекса Red Crystal на улице Доватора.

Как сообщили в региональном ГУ МЧС, пламя вспыхнуло на верхнем этаже трехэтажного дома. Людей эвакуируют из здания. Пожару присвоили повышенный ранг.

К 16:10 удалось остановить распространение огня на площади в 30 квадратных метров.

Информация о пострадавших сейчас уточняется.

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