Чипсы, Беляш и Омлет: не планы на вечер, а самые уникальные названия сети у абонентов билайна

Фото: freepik.com

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Услугой «Мое имя сети» от билайна, которая позволяет абоненту сменить имя оператора на своем смартфоне, воспользовались уже свыше 110 тысяч пользователей. Мобильный оператор представил самые смелые и необычные названия сети.

Чаще всего абоненты выбирали для сети следующие названия: «б.», «пчелайн», «Билайн» и другие, связанные с оператором, а также собственные имена и имена апперов – Юнг, Пуш, Тапа и Базя. Но некоторые абоненты отличились особенно. Согласно данным оператора, вместо стандартного названия сети билайна встречались имена известных персонажей, например Барби, Уэнсдэй, Веном, Баба Яга и Ведьмак. Ряд пользователей на экранах смартфона, по всей видимости, отразили свои предпочтения в еде: Чипсы, Майонез, Блинчик, Оливье, Пончик, Булочка, Беляш, Омлет, Морковь.

Не менее запоминающимися можно назвать и эти имена сети: Царь, Унция, Покемон, Балбес, Батя, Король, Золото, Ведьма, Бродяга, Кефтеме, Бандит. Кто-то из клиентов билайна даже уместил целые высказывания: Я персик, Я мамонт, Я с тобой, Я женат.

Наибольшей популярностью функция смены имени сети пользуется у жителей Москвы, Санкт-Петербурга и Краснодара. Примечательно, что более активными пользователями услуги оказались мужчины (58%) в возрасте 35-45 лет.

Опцию «Мое имя сети» могут подключить держатели большинства устройств и сим-карт. Сервис доступен для пользователей всех тарифовпредоплатной системы расчетов. Услуга имеет бесплатный пробный период в 7 дней при подключении до конца сентября. После завершения пробного периода с абонента взимается плата в размере 2 руб./сут. или 49 руб./мес. в зависимости от региона, где была зарегистрирована сим-карта.

Абонентам билайна доступна неограниченная смена названий сети в рамках оплаченного периода. Выбранное имя может не отображаться в международном роуминге и при включенном VoWiFi.

Чтобы активироватьуслугу, необходимо обновить приложение билайна до последней версии, зайти в раздел услуг, выбрать «Популярное» и подключить «Мое имя сети». Длина имени не должна превышать 7 символов на кириллице и 10 на латинице. В названии можно использовать не только буквы, но также цифры и спецсимволы.

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Предложение действует с 1.08.23 до 30.09.23. После завершения пробного периода с абонента взимается плата в размере 2 руб./сут. или 49 руб./мес. Подробнее об организаторе, сроке и порядке проведения акции — на beeline.ru.