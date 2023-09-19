В Челябинской области заболеваемость корью стала почти нулевой

За первые полгода количество заболевших достигло 70 человек. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

За последний месяц в Челябинской области выявлено только два случая кори: у ребенка и взрослого. Об этом журналисту КП-Челябинск сообщали первый вице-губернатор Ирина Гехт.

— Ситуацию по кори достаточно стабильная, — отметила Ирина Гехт. — На протяжении трех недель не было ни одного случая. На прошлой неделе два случая: взрослый и ребенок. При этом ребенок был непривитым, как и все дети, которые заболели в этом году. Обращаюсь к родителям: вакцина достаточно безопасная, и мы ей прививались многие годы. Последствия кори могут тяжелыми. Тем, кто еще не привил детей, настоятельно советую это сделать.

Корь легко передается воздушно-капельным путем, проявляется высокой температурой, коньюктивитом и сыпью, а единственной действенной мерой профилактики является вакцинация.

Осложнение эпидемиологической ситуации было в ряде регионов России, а также в странах ближнего зарубежья. В Челябинской области за первое полугодие было зафиксировано 70 случаев заболевания, 30 из них — дети.

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