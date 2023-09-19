Понял, что не успеет затормозить: появилось видео смертельного ДТП в Челябинской области

Фото: УГИБДД по Челябинской области

В ГИБДД рассказали о причинах массового ДТП на трассе в Челябинской области, в результате которого погиб водитель «КАМАЗа». Авария произошла сегодня в 14:38 на 9 километре автодороги «Магнитогорск-Кизил-Сибай». Водитель «КАМАЗ» понял, что не успевает остановиться перед легковушкой, которая поворачивала налево, выехал на встречную полосу.

Как уточнил начальник ОГИБДД ОМВД России по Агаповскому району Дмитрий Целуйко, «КАМАЗ» столкнулся с Shacman, который врезался в Chevrolet Lanos. 48-летний водитель «КАМАЗа» погиб на месте, а водителю Shacman потребовалась помощь медиков.

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