Челябинск
ФотоВидеоСпецоперацияКурганПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Челябинск
ФотоВидеоСпецоперацияКурганПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Челябинск
+13°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество19 сентября 2023 15:02

Включал сирену, чтобы услышала: полицейский в Челябинской области отыскал в лесу заблудившуюся бабушку

Полицейский в лесу под Снежинском отыскал бабушку, которая ушла за грибами и заблудилась
Анна ВОЛКОВА
Анна ВОЛКОВА
Женщина попросила о помощи, позвонив в полицию.

Женщина попросила о помощи, позвонив в полицию.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Пенсионерка в Снежинске отправилась в лес за грибами и заблудилась. Она пыталась выйти сама, но не смогла. И тогда позвонила в дежурную часть. Сотовая связь была очень плохой. Как рассказали в полиции области, к поискам сразу подключился врио командира отдельного взвода патрульно-постовой службы младший лейтенант Руслан Хажимуратов.

Он начал прочесывать лес в приблизительном месте ее нахождения, а чтобы бабушка слышала звуки и шла к нему – включал сирену. Полицейскому удалось в кратчайшие сроки найти пенсионерку и передать выбившуюся из сил женщину родственникам.

Пенсионерку нашел Руслан Хажимуратов. Фото: ГУ МВД по Челябинской области

Пенсионерку нашел Руслан Хажимуратов. Фото: ГУ МВД по Челябинской области

Полицейские и спасатели практически каждый день вызволяют грибников, которые не могут выйти из леса. Буквально пару недель назад в Снежинске произошла такая же история.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на нас во «ВКонтакте» и «Одноклассниках».

Следите за важными событиями в «Яндекс.Дзен» и «Телеграме».

Присылайте новости на Viber и WhatsApp по номеру: 8 904 934-65-77 или на почту kpchel@phkp.ru.