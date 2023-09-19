Включал сирену, чтобы услышала: полицейский в Челябинской области отыскал в лесу заблудившуюся бабушку

Женщина попросила о помощи, позвонив в полицию. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Пенсионерка в Снежинске отправилась в лес за грибами и заблудилась. Она пыталась выйти сама, но не смогла. И тогда позвонила в дежурную часть. Сотовая связь была очень плохой. Как рассказали в полиции области, к поискам сразу подключился врио командира отдельного взвода патрульно-постовой службы младший лейтенант Руслан Хажимуратов.

Он начал прочесывать лес в приблизительном месте ее нахождения, а чтобы бабушка слышала звуки и шла к нему – включал сирену. Полицейскому удалось в кратчайшие сроки найти пенсионерку и передать выбившуюся из сил женщину родственникам.

Пенсионерку нашел Руслан Хажимуратов. Фото: ГУ МВД по Челябинской области

Полицейские и спасатели практически каждый день вызволяют грибников, которые не могут выйти из леса. Буквально пару недель назад в Снежинске произошла такая же история.

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