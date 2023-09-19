В Челябинской области окончены поиски грибника, который ушел в лес три дня назад

Мужчина уехал в лес и перестал отвечать на звонки. Фото: ПСС Челябинской области

Спасатели Челябинской области нашли пожилого грибника, который ушел в лес в воскресенье утром и пропал. Мужчину обнаружили кинологи в нескольких сотнях метров от машины. Он погиб. Как рассказали в Поисково-спасательной службе Челябинской области, тревогу забили родные мужчины, когда он не вернулся из леса и перестал отвечать на звонки. К тому же мужчина в последнее время жаловался на боли в груди.

Мужчину искали в лесу, где он чаще всего собирал грибы, спасатели, добровольцы Лиза Алерт. Недалеко от поселка Увельский, вдали от дорог обнаружили машину мужчины. Поиски продолжались даже ночью. Спасатели решили привлечь к поискам кинологические расчеты.

Сегодня, 19 сентября, около полуночи кинологи вышли на след мужчины. Пенсионер погиб, не дойдя до машины несколько сот метров. Причины смерти устанавливаются.

В Челябинской области каждый день теряются грибники. Так, в Снежинске полицейский нашел бабушку, которая ушла за грибами и заблудилась.

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