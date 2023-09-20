В Челябинской области 21 сентября перекроют трассу М-5

Движение закроют в 9:00 Фото: Иван ВИСЛОВ

В Челябинской области 21 сентября на пять часов перекроют трассу М-5.

Движение остановят на участке с 1565 по 1576 километр дороги. Проехать там нельзя будет с 9:00 до 14:00.

Как пояснили в ФКУ Упрдор «Южный Урал», машины остановят ради очередного этапа буровзрывных работ при реконструкции трассы.

На легковом автомобиле объехать закрытый участок М-5 можно будет через Ашу, Миньяр и Сим. Грузовикам и автобусам придется остановиться и ждать окончания работ.

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