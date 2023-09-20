Готова была ночевать в чаще: в Челябинской области нашли заблудившуюся пенсионерку-защитницу леса

Женщину нашли ночью в лесу. Фото: поисково-спасательная служба Челябинской области

В Каслинском районе в лесу заблудилась 79-летняя женщина.

18 сентября пенсионерка отправилась вместе с семьей за грибами. Родственники разошлись в разные стороны. В назначенное время к машине вернулись все, кроме бабушки.

Близкие до вечера колесили по лесным дорогам в поисках пропавшей. По телефону с пенсионеркой удалось связаться, но где она, понять не получалось. За час до полуночи родственники отчаялись и попросили помощи у спасателей.

— В темное время суток для потерявшегося остаются два основных вида сигналов: звук (крик, свист, сигналы автотехники) и свет (фонариков или осветительных приборов автомобилей), — рассказали в региональной поисково-спасательной службе. — Именно так и удалось определить местонахождение заблудившейся женщины. По телефону она сообщила, что слышит шум поиска.

Пенсионерка объяснила, с какой стороны доносится шум. Вскоре спасатели нашли ее, посадили в свою машину и отвезли к семье.

Женщина выбралась в лес уже не впервые и была готова к трудностям. С собой опытная сборщица грибов взяла заряженный телефон, воду, запас еды и теплую одежду. С таким набором ей не страшно было ночевать в чаще. При себе у женщины не оказалось лишь зажигалки или спичек.

Спасатели удивились: почему пенсионерка взяла с собой почти полный «комплект для выживания», а спички не захватила. На это женщина ответила, что лес надо беречь, поэтому она принципиально не разводит огонь среди деревьев.

Ранее в Челябинской области полицейский с помощью сирены отыскал заблудившуюся женщину.

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