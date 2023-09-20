В Челябинске на празднике архива откроют выставку и посадят деревья

У здания архива заложат дубовую аллею. Фото: archive74.ru

В Челябинске 22 сентября будут отмечать 102-летие со дня образования региональной Архивной службы. Праздник начнется в 10:00 в Объединенном государственном архиве на Свердловском проспекте.

Архив и Конгресс татар Челябинской области торжественно заключат соглашение о сотрудничестве.

У здания архива собираются посадить плодовые деревья, а еще заложить дубовую аллею в честь 80-летия Уральского добровольческого танкового корпуса.

На празднике выступят челябинские творческие коллективы. Также состоится презентациям личного фонда директора Музея трудовой и боевой славы ЧТЗ Надежды Дида. Посетители смогут посмотреть документы из ее коллекции, в том числе множество материалов, связанных с культурной жизнью Челябинска.

Как сообщили в госархиве, челябинцев приглашают поучаствовать в акции «Пополни историю». Архиву можно подарить документы, фотоснимки и предметы из семейных коллекций.

Добавим, свою историю архивная служба отсчитывает от 1921 года, кода был создан Челябинский губернский архив. Его основателем был историк Николай Чернавский. Благодаря его усилиям сохранились дореволюционные документы городской думы и управы Челябинска. Сейчас в госархиве Челябинской области уже более 2,5 млн единиц хранения,

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