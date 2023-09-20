«Красное & Белое» стало самым прибыльным ритейлером в России

Сеть «К&Б» сегодня насчитывает более 13 тысяч магазинов. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сеть алкомаркетов «Красное & Белое», основанная предпринимателем из Копейска Сергеем Студенниковым, по итогам прошлого года показала наивысшую прибыль в сравнении с своими конкурентами из «большой тройки» — X5 и «Магнит». Чистая прибыль головной компании сети «Меркурий Ритейл Холдинг» по итогам 2022 года составила 48,2 млрд рублей, сообщает «ФедералПресс».

Группа X5, куда входят сети «Пятерочка», «Перекресток» и «Чижик», в прошлом году показала прибыль в 45,2 млрд рублей (данные Forbes). А годовая прибыль сети «Магнит» в 2022-м упала на 42% и составила 27,9 млрд рублей.

Напомним, что Сергей Студенников этим летом формально вышел из алкогольного бизнеса. В конце июля он передал принадлежащие ему 49% акций компании «Меркурий Ритейл Холдинг» зарегистрированному в Челябинске ООО «Аврора». Ее ключевым бенефициаром и руководителем является Мария Студенникова, дочь «алкогольного короля», доли в компании принадлежат основателям сетей «Дикси» и «Бристоль» Игорю Кесаеву и Сергею Кациеву. Объединиться с «Красное & Белое» они решили в 2019 году — именно после этого основанная в Копейске сеть алкомаркетов вошла в тройку лидеров российского продуктового ритейла.

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