В Челябинской области за воспитание детей пенсионеры могут получить деньги, но есть несколько условий

Получить доплату можно не только за собственного ребенка, но и за внука, если у него нет трудоспособных родителей Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Челябинской области пенсионеры, растящие детей, могут получить повышенную фиксированную выплату к страховой пенсии. Доплату уже начисляют 29 тыс. южноуральцев. Об этом сообщили в региональном отделении Соцфонда.

Для получения повышенной выплаты есть несколько условий. Во-первых, человек должен быть на пенсии по старости или инвалидности и иметь ребенка на иждивении. Это может быть сын, дочь или внук, у которого нет трудоспособных родителей.

Повышенную выплату начисляют до совершеннолетия ребенка. А если ребенок продолжил образование после школы и учится очно, — то до того момента, как ему исполнится 23 года.

— Выплата положена только при условии отсутствия работы у иждивенца, — уточнили в Соцфонде. — В случае отчисления студента или перевода на заочную, вечернюю или дистанционную форму обучения, призыве на военную службу, право на повышенную выплату прекращается.

За одного того же ребенка выплату могут получать оба родителя-пенсионера. Если в семье двое или трое детей, то повышение выплаты производят за каждого ребенка. А вот на четвертого и следующих детей повышение уже не предусмотрено.

Чтобы получить деньги за воспитание, пенсионерам нужно подать заявление. Сделать это можно в клиентской службе Соцфонда, в МФЦ или на портале госуслуг.

Добавим, обычная фиксированная выплата к пенсии (если детей не иждивении нет) составляет 7,6 тыс. рублей. Если пенсионер растит одного ребенка, сумма вырастет на 2,5 тыс. рублей. За двух иждивенцев доплата составит 5 тыс. рублей, за трех и более можно получить «плюсом» к пенсии и фиксированной выплате 7,6 тыс. рублей.

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