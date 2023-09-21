В Челябинске главврачам госбольниц могут запретить открывать частные клиники

Ирина Гехт предложила главврачам не сидеть на двух стульях и выбрать лишь одно место работы Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Главврачам государственных больниц в Челябинской области могут запретить открывать частные клиники. С таким предложением выступила первый вице-губернатор Ирина Гехт.

Первый вице-губернатор рассказала, что ей пожаловались жители Миасса, которым в городской больнице настоятельно советовали пойти в частную клинику по соседству. Клиникой владеет родственница главного врача.

Ирина Гехт считает, что если законодательно запретить главврачам открывать собственные клиники (даже через родственников), то обычные врачи останутся работать в государственных больницах, качество медицинских услуг поднимется, а пациентов не станут посылать на платные обследования.

— У врачей должны быть достойные условия работы, чтобы они могли оставаться в государственных клиниках и зарабатывать деньги там. И это возможно при выполнении плановых показателей, в том числе, по диспансеризации, — заявила Ирина Гехт.

Она также предложила главным врачам, которые отвлекаются от своей работы на частный бизнес, уйти из государственной медицинской системы.

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