В Челябинске машина наехала на ограждение и перевернулась

Фото: ГИБДД Челябинска

В Челябинске опрокинулась иномарка. ДТП случилось ранним утром 21 сентября на улице Лыжных батальонов.

Как расксазали в ГИБДД города, 34-летний водитель Hyundai Solaris не справился с управлением. Машина наехала на разделительное тросовое ограждение, совершила кувырок и осталась лежать колесами вверх. Водитель отделался испугом.

— В результате ДТП никто не пострадал, — сообщили в Госавтоинспекции.

Иномарка перегородила дорогу, спровоцировав пробку, но затем машину удалось убрать с проезжей части.

Ранее в Челябинске перевернулась «Газель».

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