В Челябинске школьница провалилась в канализационный люк на тротуаре

Фото: Евгения ГУСЕВА

В Челябинске школьница провалилась в канализационный люк прямо на тротуаре. Инцидент случился 20 сентября в Тракторозаводском районе, рядом с домом № 102 по улице Культуры. Крышка была не закреплена, поэтому, когда школьница наступила на нее, сразу упала вниз. К счастью, провалилась она не до конца и самостоятельно выбралась.

Однако, избежать травм не удалось. Девочку увезли в больницу, где медики заштопали раны. Теперь инцидентом заинтересовалась прокуратура.

— Прокуратурой Тракторозаводского района по сообщению отдела полиции проводится проверка по факту падени несовершеннолетней девочки в колодец, — рассказала старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

Известно, что колодец обслуживает МУП ПОВВ. Прокуратура потребовала от предприятия немедленно привести канализационный люк в порядок.

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