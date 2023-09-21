Жители 9 аварийных домов в Челябинске получили новое жилье в 2023 году

Дом в Ленинском районе стал девятым из числа расселенных в этом году. Фото: пресс-служба администрации Челябинска

Жильцы аварийного дома по улице Кронштадской, 18 в Ленинском районе Челябинска переехали в новое жилье. Всего в 2023 году в Челябинске расселили девять ветхих домов. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

С начала этого года переселили жильцов из старых домов по адресам: ул. Ереванская, 15; Пост 2098 км., 9; ул. Трубников, 51; ул. Электровозная 1-я, 36/38; ул. Сталеваров, 86а; ул. Челябинская, 14; пер. Канатный, 3; ул. Толстого, 1.

В настоящее время ветхие строения готовят к сносу.

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