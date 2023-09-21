Пенсионеры получат надбавку за воспитание детей в Челябинской области

На троих детей родители-пенсионеры могут получить 7 567 рублей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Получить повышенную фиксированную выплату к пенсии могут пенсионеры, воспитывающие несовершеннолетних детей или детей-студентов до 23 лет. На Южном Урале проживает 29 тысяч таких пенсионеров.

В пресс-службе отделения СФР по Челябинской области пояснили, что размер повышения составляет одну треть от величины фиксированной выплаты и назначается на каждого ребенка, но не более чем на трех. В этом году размер выплаты к страховой пенсии для неработающих пенсионеров составляет 7 567 рублей.

– Доплата за одного ребенка – 2 522 рубля, за двоих – 5 045 рублей, за троих – 7 567 рублей. За одного и того же ребенка пенсия может быть повышена обоим родителям-пенсионерам, – отметили в отделении СФР по Челябинской области.

Для того, чтобы получить выплату, необходимо подать заявление в личном кабинете на портале Госуслуг, в Многофункциональном центре или ближайшей клиентской службе Социального фонда. Если ребенок учится в университете, то родитель должен представить соответствующие документы.

В отделении СФР по Челябинской области отметили, что выплата положена только если ребенок не работает. Если студента отчислят или переведут на заочную, вечернюю или дистанционную форму обучения, призовут на военную службу, доплата к пенсии прекратиться. Но об этом нужно будет сообщить в социальный фонд.

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